Луческу может оставить "Динамо"

Мирча Луческу был самым старым тренером в Лиге чемпионов. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Тренер "Динамо" Мирча Луческу не ответил утвердительно на вопрос итальянского журналиста о продолжении работы в "Динамо".

"Мы первые, дерби с "Шахтером" - это прямой матч за чемпионство. Дело только в победе. Останусь ли в "Динамо"? Думаю о матче в субботу против "Шахтера". Остальное увидим позже", - об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

"Динамо" на семь очков опережает "Шахтер" в чемпионате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу готов продать своих лидеров

75-летний Мирча Луческу возглавил "Динамо" Киев в июле прошлого года. С ним команда вышла в Лигу чемпионов играла в 1/8 финала Лиги Европы. Мирча Луческу является самым возрастным тренером в Украине и Европе.