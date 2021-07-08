Луческу избавился от ненужного форварда

Фран Соль не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" ведало в аренду форварда 29-летнего Франа Соля.

Испанец будет играть за "Эйбар", который по итогам прошлого сезона вылетел в Сегунду. Договор рассчитан на один год, сообщает официальный сайт киевлян.

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В прошлом сезоне Соль выступал в другом клубе Сегунды - "Тенерифе". Там игрок забил 10 голов.

Мирча Луческу не рассчитывает на футболиста и даже не пригласил его на предсезонные сборы в Австрию. Хотя основной форвард команды Артем Беседин травмирован, а Владислав Супряга может покинуть команду.

Контракт испанца с киевским клубом рассчитан до конца 2023 года.

В последнем спарринге "Динамо" сыграло с "Люцерном" - 3:3. В прошлом сезоне команда Мирчи Луческу выиграла все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.