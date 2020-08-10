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понедельник, 10 августа 2020 10:22

Луческу хочет подписать в "Динамо" форварда сборной Турции

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Луческу хочет подписать в &quot;Динамо&quot; форварда сборной Турции
Кенан Караман провел 10 матчей за сборную Турции. Фото: gettyimages.com

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заинтересован в трансфере нападающего немецкой "Фортуны" и сборной Турции Кенана Карамана.

Контракт с "Фортуной" рассчитан до лета 2021 года, но футболист хочет покинуть немецкий клуб после его вылета во вторую Бундеслигу, сообщает турецкое издание Star.

Караман заинтересован в работе под руководством Луческу, при котором он дебютировал за национальную команду Турции.

Основная позиция турка - центральный форвард, он также способен сыграть оттянутого нападающего и левого вингера. Тransfermarkt оценивает Карамана в €3,5 млн.

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Кенан Караман родился в Штутгарте. Также играл за "Хоффенхайм" и "Ганновер". В футболке сборной Турции забил 1 гол в 10 матчах. В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий забил 6 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах.

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10
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