Киевское "Динамо" объявило о трансфере форварда "Шахтера"

Киевское "Динамо" объявило о переходе форварда донецкого "Шахтера" 14-летнего Александра Шевченко.

О трансфере воспитанника харьковского футбола объявил агент ФИФА Максим Карагодин.

"В "Динамо" Киев новый Шевченко! А между тем у нас в Чугуеве растет мегаталант", - написал Кагордин в Instagram.

Несмотря на возраст футболиста, Шевченко можно назвать настоящей звездой. Зимой Александр помог "Шахтеру" U-14 выиграть международный турнир Minsk Cup 2020, где получил приз как лучший нападающий. Интересно, что в финале был обыгран именно "Динамо".

Автор: Инстаграм Максима Кагордина

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Футболом Александр Шевченко начинал заниматься в академии ДЮСШ "Восток" (Харьков), а сезон 2019/20 провел в составе донецкого "Шахтера", за который в первенстве ДЮФЛУ сыграл 11 матчей и забил 7 голов.