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воскресенье, 09 августа 2020 14:00

"Арсенал" просматривал Матвиенко в игре с "Вольфсбургом"

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&quot;Арсенал&quot; просматривал Матвиенко в игре с &quot;Вольфсбургом&quot;
Николай Матвиенко мог перейти в "Шахтер" зимой. Фото ФК "Шахтер"

Лондонский "Арсенал" снова хочет подписать защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Лондонцы пытались подписать 24-летнего украинца еще прошлой зимой, но тогда соглашение закрыть не удалось, а известный агент Олег Смалийчук обвинил в срыве трансфера генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина. Функционеры обменялись обвинениями в СМИ, а в "Арсенале" оказался Пабло Мари. Об этом сообщает "Футбол-24"

Испанский центрбэк так и не сумел доказать свою состоятельность быть конкурентным на Эмирейтс, поэтому "канониры" снова ищут усиления в проблемную звено. По сообщению британских СМИ, "Арсенал" вернулся к кандидатуре Матвиенко. Аналитики английского клуба просматривали игру украинца в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Правда, Николай в том поединке действовал на левом фланге обороны, но делал это настолько эффективно, что оказался в символической сборной недели.

В приглашении Матвиенко в "Арсенал" заинтересован лично главный тренер команды Микель Артета. Испанский специалист обратил внимание на игрока "Шахтера" еще во время своей работы ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Теперь же коуч формирует в Лондоне команду под себя и очень хочет видеть Матвиенко частью нового проекта. Еще одним претендентом, которого рассматривает "Арсенал", является Габриэл с французского "Лилля". Вариант, когда англичане подпишут обоих этих исполнителей практически исключен.

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В прошлом чемпионате Украины Матвиенко помог Шахтеру получить золотые медали, сыграв 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Также украинец провел все шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и четыре поединка в плей-офф Лиги Европы.

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