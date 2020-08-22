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суббота, 22 августа 2020 15:03

Луческу грубо объяснил кадровые решения в матче против "Олимпика"

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Луческу грубо объяснил кадровые решения в матче против &quot;Олимпика&quot;
Мирча Луческу 12 лет тренировал "Шахтер". Фото Рейтер

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных над донецким "Олимпиком" (4:1) в стартовом туре Премьер-лиги.

"Хорошая игра, мы доминировали. Хотя и играли без 8 ведущих игроков - двое из COVID-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений - но матч получился хорошим. Счет по игре, он мог быть еще больше". Об этом пишет "Футбол-24"

Почему заменил Цитаишвили в перерыве? Разрешено 5 замен, поэтому я могу изменять, когда захочу и кого захочу. Тем более, что это первый официальный матч, я хотел посмотреть как можно большее количество игроков. Товарищеские встречи не учитываются, официальная официальная.

С возвращением травмированных игроков мы будем смотреть общий список футболистов. Нужно определяться с основой. Я поздравляю игроков, вернувшихся из аренды, так как они очень хорошо тренировались все это время. Результат и игра показали, что они в хорошем состоянии ", - заявил румын в эфире Футбол 1.

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Динамо разгромило Олимпик (4: 1) в дебютном туре УПЛ. Голами отметились Буяльский, Супряга и Цыганков, а еще один мяч в свои ворота забил защитник дончан Завийский.

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