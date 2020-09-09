Луческу еще не получал ни одной зарплаты в "Динамо"

Луческу получит бонусы в случае выхода в Лигу чемпионов. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу еще ни разу не получал зарплату в "Динамо". Она составляет €150 тыс. в месяц, сообщает румынское издание Ziare.

Также Луческу решил жить не в городе, а на клубной базе "Динамо". По информации источника, такое решение румынского специалиста связано с опасениями из-за проблем с ультрас киевского клуба.

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Ранее тренер заявил, что ультрас "Динамо" кто-то подталкивает. Это вызвало негативную реакцию со стороны ультрас WBC киевского клуба.