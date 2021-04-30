Луческу будет делить деньги между игроками "Динамо"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу будет делить премиальные между игроками команды за получение чемпионского титула.

Футболисты киевского клуба должны были получить за золотые награды премию в размере месячной зарплаты. Но затем было принято решение что распределением денежного вознаграждения займется лично Луческу, сообщает Мeta-ratings.com.ua

Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.

Сам Луческу получил от Игоря Суркиса €1 млн за выигрыш чемпионского титула впервые за пять лет.

"Динамо" стало досрочным чемпионом Украины. За три тура до окончания чемпионата киевляне опережают "Шахтёр" на 13 очков. Последний раз динамовцы становились чемпионами в сезоне 2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров.