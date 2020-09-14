Лопес планирует нокаутировать Ломаченко в 5-м раунде

Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Василием Ломаченко. Фото: boxingscene.com

Американский боксер Теофимо Лопес снова "подлил масла в огонь" накануне боя против украинца Василия Ломаченко.

Лопес заявил, что он прямолинейный боксер, который рассчитывает только на мощный удар. Американец имеет план, по которому хочет отправил Ломаченко в нокаут.

"Я не из тех тупых боксеров, которые просто бьют наугад, надеясь на случайный счастливый удар. Я все делаю аккуратно и просчитанно, хотя многие меня видят обычным крикуном, который в ринге просто ищет лаки панч.

Ломаченко считается одним из лучших в мире, но посмотрим на него, когда ему нужно будет защищаться и отступать. У меня есть план на бой, и я планирую его нокаутировать уже в 5-м раунде".

Но я не собираюсь недооценивать этого парня и спать в ринге. У нас будет классная заруба", - заявил Лопес в комментарии BoxingScene.

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Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 17 октября в США. На кону будет титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.