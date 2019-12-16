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понедельник, 16 декабря 2019 09:04

Ломаченко выйдет в ринг против зверя – промоутер

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Ломаченко выйдет в ринг против зверя – промоутер
Василий Ломаченко готов драться с Лопесом в апреле

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возможный бой за абсолютное чемпионство в легком весе между Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Об этом пишет "Трибуна".

"Сейчас Ломаченко выйдет в ринг со зверем. Никто не знал Лопеса три года назад, но он был великолепным во всех своих поединках.

Подождать с боем против Ломаченко? Вы в своем уме? Я не могу остановить Лопеса.

Если я скажу Теофимо, чтобы он пока принял не такой опасный бой, то он посмотрит на меня, как на безумца", – сказал Арум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если Лопес попадет по Ломаченко, то остановит его, – американский журналист

Бой может пройти в апреле на "Мэдисон-сквер-гарден".

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16
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