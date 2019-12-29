Ломаченко в возрасте. Я бы подрался с ним – Дэвис

Сегодня Дэвис нокаутировал кубинца Гамбоа в 12 раунде

25-летний американец Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) ответил на вопрос журналиста, стал ли он ближе к поединку с украинцем Василием Ломаченко после победы в бою против кубинца Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 КО).

"Вы так говорите, как будто Ломаченко выше меня. Я не чувствую, что кто-то выше меня. Я продаю арены. Я не думаю, что Ломаченко делает это", – цитирует Дэвиса "Трибуна".

"Конечно, я бы подрался с ним. Это большой риск, но и большие деньги.

Ломаченко еще не в конце своей карьеры, но он уже в возрасте. Поэтому он пытается устроить как можно больше боев", – сказал Дэвис.

Гамбоа проиграл Дэвису техническим нокаутом в 12-м раунде. На кону стоял титул регулярного чемпиона WBA в легком весе.

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Следующий бой Василия Ломаченко может состояться в апреле. Скорее всего, украинец будет противостоять американцу Теофимо Лопесу.