Ломаченко разбирает жертву на части – Атлас

Тедди Атлас тренировал многих известных боксеров. Его клиентом является украинец Александр Гвоздик

Тренер Тедди Атлас прокомментировал потенциальный поединок американского чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Если бы Лопес не торопился, то со временем он имел бы преимущество перед Ломаченко. Украинец провел 400 боев в любителях.

Со временем это может сказаться. Как и сам возраст Василия". Об этом пишет "Трибуна".

Ломаченко пропускает крайне мало. Правда, в последних боях все же стал делать это чуть больше.

Думаю, Лопес уверен, что ему хватит один раз как следует попасть по Ломаченко.

Но украинец, как хирург, который разделывает жертву на части. Ему все равно на мощь, на скорость и молодость соперника", – сказал Атлас.

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Бой между Ломаченко и Лопесом может состояться 11 или 18 апреля.