Ломаченко рассказал, почему не отправил Комми в нокаут

Василий Ломаченко и Ричард Комми. Фото: Instagram lomus_official

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко объяснил, почему в седьмом раунде не стал добивать ганца Ричарда Комми после нокдауна.

По словам Ломаченко, он пожалел боксера.

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"Я чувствую себя хорошо. О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, было жаль его. Поэтому размышлял, что делать дальше. Я сомневался, нужно ли добивать", – сказал Ломаченко в комментарии Fight Hub TV.

Ломаченко одержал 16-ю победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение при 30 победах м 27 нокаутах. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом.