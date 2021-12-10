Реванша не будет. Ломаченко больше не хочет боксировать против Лопеса

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Украинский боксер Василий Ломаченко не планирует больше сражаться с Теофимом Лопесом.

Ломаченко хочет получить чемпионский поединок против Джорджа Камбасоса, сообщает Fightnews.

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"Я иду за поясами. Для меня неважно, будет ли это Лопес или кто-нибудь еще. Сейчас у нас есть Джордж Камбосос. Теперь он - моя цель. Но сначала нужно провести поединок в субботу вечером.

Поражение Лопеса меня немного удивило. Перед сражением я давал шансы Камбососу. Но я был поражен в первом раунде, когда Лопес упал. Считаю, что у Лопеса были проблемы со стратегией", - сказал Ломаченко.

В ночь на 12 декабря Василий Ломаченко проведет бой с Ричардом Комми. Текстовую трансляцию и отчет поединка читайте на нашем сайте. К бою против Комми Ломаченко подходит после уверенной досрочной победы над японцем Масаоши Накатани в июне.