Ломаченко пожаловался, что никто не хочет с ним драться

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе украинский боксер 33-летний Василий Ломаченко заявил, что испытывает проблемы с поиском соперника.

По словам украинца, никто не хочет с ним драться. Ранее Ломаченко заявлял, что хочет провести бой против абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа.

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"Сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", - написал в Instagram Ломаченко.

Автор: Instagram.com/daznboxing

В последнем поединке, состоявшемся 12 декабря 2021 года, Ломаченко победил гонца Ричарда Комми единогласным решением судей. Ломаченко потерял три чемпионских объяснения осенью 2020-го, когда проиграл американцу Теофимо Лопесу.