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пятница, 17 декабря 2021 14:55

Ломаченко отстранили от бокса

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Ломаченко отстранили от бокса
Василий Ломаченко потерял все свои чемпионские пояса. Фото: ITop Rank

Украинского боксера 33-летнего Василия Ломаченко отстранили от бокса.

После победы над Ричардом Коммми Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк запретила украинцу возвращаться в ринг, пишет "Сегодня".

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Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что и в отношении Коми принято такое же решение.

Устранение боксера после боя – обычная практика, если он побывал в нокдауне или нокаутирован, чтобы сохранить здоровье спортсмена. Однако у Ломаченко ничего из этого не было.

Ломаченко мог нокаутировать Комми после нокдауна в седьмом раунде, но пожалел соперника.

А потом случился скандал с флагом. украинец стал праздновать победу с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Украинец одержал 16 победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение за 30 побед и 27 нокаутов. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом.

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