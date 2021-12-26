Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию

Отец и сын Ломаченко. Фото: РИА "Новости"

Боксер Василий Ломаченко, который на днях победил Ричарда Комми, решил отправить свои золотые олимпийские медали из Пекина - 2008 и Лондона-2012 в Россию, чтобы из них сделали крестик для отца Анатолия.

Василий сделал такой подарок, обратившись в Костромскую мастерскую, которая счастливо об этом и рассказала.

"В мире подобных случаев нет и не было. Нами была выполнена и разработана авторская композиция. Мы изготовили комплект из олимпийских медалей. Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, доставшихся человеку кровью и потом, на которые возложено целая жизнь, медали, вошедшие в мировую историю спорта", - говорится в публикации.

От каждой из двух медалей было отпилено по кусочку и впоследствии они были отправлены обратно в Украину, с крестом в специальном футляре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко не знает, какую страну представляет Ломаченко

Василий Ломаченко является активным прихожанином православной церкви Московского патриархата. Его поддерживает чемпион мира среди супертяжей Александр Усик.