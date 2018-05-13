Ломаченко нокаутировал Линареса и установил мировой рекорд

На легендарной 20-тысячной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, сегодня под утро по киевскому времени Василий Ломаченко переписал историю мирового бокса. В десятом раунде украинец нокаутировал венесуэльского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса, сам побывав при этом в нокдауне в шестом раунде. Лома в своем 12-м бою завоевал титул чемпиона мира в третьей весовой категории. Предыдущий рекорд - за 18 боев - продержался всего три года.

Стартовые раунды начались с разведки. Василий много маневрировал, финтил, проводил обманные действия, легкие зондирующие удары. С третьего раунда Ломаченко захватил центр ринга и начал напоминать себя лучшего. Легкий на ногах, закручивал соперника, смещался с линии атаки и проводил свои комбинации. В четвертом раунде началась "матрица". Украинец демонстрировал невероятную скорость, расстреливая соперника с разных позиций под разными углами. В пятом раунде продолжилось тотальное доминирование Ломаченко благодаря реактивной скорости. Линарес просто не успевал за его действиями.

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Ход боя изменился в шестом раунде. В его конце Линарес шокировал, отправив Лома в нокдаун коротким прямым навстречу в голову. После этого Лома действовал более осторожно. Он выбрасывал много легких ударов, а Линарес огрызался силовыми. В девятом раунде Линарес провел мощную акцентированную атаку в голову - украинец выдержал. А в десятом раунде Василий поставил точку в этом невероятном поединке четким ударом по печени - технический нокаут!

Ломаченко провел большой бой для своего наследия и места в истории бокса. Он победил значительно более крупного соперника, проявив волю и характер. На время боя Линарес был тяжелее Ломаченко на 6,35 кг - 68,95 против 62,6! И даже при такой огромной разнице Ломаченко победил.

На время боя Линарес был тяжелее Ломаченко на 6,35 кг - 68,95 против 62,6

Добавим, что на момент остановки боя у судей было равновесие на карточках - 86:84, 84:86, 85:85. Хотя Василий имел очевидное преимущество.

- Очень непростой бой, - прокомментировал его gazeta.ua боксерский тренер Александр Корх. - Линарес выглядел очень крупно. Хорхе был хороший, быстрый и мощный. Но Василий любит такие головоломки. Победила скорость. Линарес не успел за скорострельностью Василия и пропустил по печени. Победа красивая, бой отличный, но весовая категория не Ломаченко.