Ломаченко нокаутировал Линареса и установил мировой рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 810
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 738
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2214
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1819
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2952
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51929
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3384
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7803
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
18
4
3
11
6
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Adidas попал в скандал через форму с гербом &quot;СССР&quot;
Adidas попал в скандал через форму с гербом "СССР"
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Видео
Все видео
Ночью Василий Ломаченко перепишет историю бокса
Ночью Василий Ломаченко перепишет историю бокса
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях
Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях
Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре
Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12276
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2628
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7848
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6786
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
1 Просмотров: 1107
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
воскресенье, 13 мая 2018 06:46

Ломаченко нокаутировал Линареса и установил мировой рекорд

  Комментировать
 

На легендарной 20-тысячной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, сегодня под утро по киевскому времени Василий Ломаченко переписал историю мирового бокса. В десятом раунде украинец нокаутировал венесуэльского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса, сам побывав при этом в нокдауне в шестом раунде. Лома в своем 12-м бою завоевал титул чемпиона мира в третьей весовой категории. Предыдущий рекорд - за 18 боев - продержался всего три года.

Стартовые раунды начались с разведки. Василий много маневрировал, финтил, проводил обманные действия, легкие зондирующие удары. С третьего раунда Ломаченко захватил центр ринга и начал напоминать себя лучшего. Легкий на ногах, закручивал соперника, смещался с линии атаки и проводил свои комбинации. В четвертом раунде началась "матрица". Украинец демонстрировал невероятную скорость, расстреливая соперника с разных позиций под разными углами. В пятом раунде продолжилось тотальное доминирование Ломаченко благодаря реактивной скорости. Линарес просто не успевал за его действиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью Василий Ломаченко перепишет историю бокса

Ход боя изменился в шестом раунде. В его конце Линарес шокировал, отправив Лома в нокдаун коротким прямым навстречу в голову. После этого Лома действовал более осторожно. Он выбрасывал много легких ударов, а Линарес огрызался силовыми. В девятом раунде Линарес провел мощную акцентированную атаку в голову - украинец выдержал. А в десятом раунде Василий поставил точку в этом невероятном поединке четким ударом по печени - технический нокаут!

Ломаченко провел большой бой для своего наследия и места в истории бокса. Он победил значительно более крупного соперника, проявив волю и характер. На время боя Линарес был тяжелее Ломаченко на 6,35 кг - 68,95 против 62,6! И даже при такой огромной разнице Ломаченко победил.

На время боя Линарес был тяжелее Ломаченко на 6,35 кг - 68,95 против 62,6

Добавим, что на момент остановки боя у судей было равновесие на карточках - 86:84, 84:86, 85:85. Хотя Василий имел очевидное преимущество.

- Очень непростой бой, - прокомментировал его gazeta.ua боксерский тренер Александр Корх. - Линарес выглядел очень крупно. Хорхе был хороший, быстрый и мощный. Но Василий любит такие головоломки. Победила скорость. Линарес не успел за скорострельностью Василия и пропустил по печени. Победа красивая, бой отличный, но весовая категория не Ломаченко.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ломаченко нокаутировал Линареса и установил мировой рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 133191
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 76894
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 63915
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 53613
&quot;Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля&quot; - Приходько призвала к ревизии регалий
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий 17 Просмотров: 17722
Больше всего комментируют
37
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
17
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
3
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Голосов: 165
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua