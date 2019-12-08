Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

Тринадцатый поединок Василия Ломаченко на профессиональном ринге стал для него первым объединительным в карьере. Он состоялся 8 декабря 2018 года на арене "Madison Square Garden Theater" в Нью-Йорке, США. Украинец с большим запасом победил пуэрториканца Хосе Педрасу и объединил два титула чемпиона мира в легком весе - WBA Super и WBO. Последним до боя владел соперник.

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В 11-м раунде уроженец Белгород-Днестровского был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Педраса дважды побывал в нокдауне, но выстоял. По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Василию с большим преимуществом - 117:109 дважды и 119:107. Лучший боксер мира подтвердил свой статус.

Педраса в течение боя выбросил больше ударов, чем Ломаченко - 931 против 738. Но в точности украинец превзошел пуэрториканца более чем в два раза - 240 против 111.

После боя с Педрасой Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два титула и стать абсолютным чемпионом мира. Пол дела он уже сделал. 31 августа этого года на "O2 Arena" в Лондоне, Великобритания, победил британца Люка Кэмпбелла и добавил в свою коллекцию вакантный пояс WBC.

После боя с Педрасой Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два титула и стать абсолютным чемпионом мира

Чтобы стать "абсолютом" Василию Ломаченко осталось выиграть титул IBF. Его обладателем является ганиец Ричард Комми. 14 декабря на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, он проведет защиту титула в бою с американцем Теофимо Лопесом. С победителем этого боя должен встретиться украинец.

Промоутер Ломаченко Боб Арум планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в апреле 2020 году в одной из европейских стран.