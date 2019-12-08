Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 306
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4275
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8163
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19953
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6597
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3178
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
12
15
11
11
17
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Видео
Все видео
Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой
Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой
Малиновский забил дебютный мяч в Италии
Малиновский забил дебютный мяч в Италии
Руис и Джошуа проведут главный бой года в супертяжелом весе
Руис и Джошуа проведут главный бой года в супертяжелом весе
Старый хоккейный хулиган нокаутировал чешского голкипера
Старый хоккейный хулиган нокаутировал чешского голкипера
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8163
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2340
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2520
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6597
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1017
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
Просмотров: 234
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
воскресенье, 08 декабря 2019 11:10

Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

  Комментировать
 

Тринадцатый поединок Василия Ломаченко на профессиональном ринге стал для него первым объединительным в карьере. Он состоялся 8 декабря 2018 года на арене "Madison Square Garden Theater" в Нью-Йорке, США. Украинец с большим запасом победил пуэрториканца Хосе Педрасу и объединил два титула чемпиона мира в легком весе - WBA Super и WBO. Последним до боя владел соперник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России

В 11-м раунде уроженец Белгород-Днестровского был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Педраса дважды побывал в нокдауне, но выстоял. По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Василию с большим преимуществом - 117:109 дважды и 119:107. Лучший боксер мира подтвердил свой статус.

Педраса в течение боя выбросил больше ударов, чем Ломаченко - 931 против 738. Но в точности украинец превзошел пуэрториканца более чем в два раза - 240 против 111.

После боя с Педрасой Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два титула и стать абсолютным чемпионом мира. Пол дела он уже сделал. 31 августа этого года на "O2 Arena" в Лондоне, Великобритания, победил британца Люка Кэмпбелла и добавил в свою коллекцию вакантный пояс WBC.

После боя с Педрасой Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два титула и стать абсолютным чемпионом мира

Чтобы стать "абсолютом" Василию Ломаченко осталось выиграть титул IBF. Его обладателем является ганиец Ричард Комми. 14 декабря на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США, он проведет защиту титула в бою с американцем Теофимо Лопесом. С победителем этого боя должен встретиться украинец.

Промоутер Ломаченко Боб Арум планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в апреле 2020 году в одной из европейских стран.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 33121
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 19683
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 15148
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 2 Просмотров: 9999
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 9117
Спорт
Украина финишировала шестой в биатлонной эстафете
Украина финишировала шестой в биатлонной эстафете Просмотров: 279
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
12
 Просмотров: 7506
Малиновский забил дебютный мяч в Италии
Малиновский забил дебютный мяч в Италии
 Просмотров: 702
После химиотерапии Синиша Михайлович возвращается на тренерскую скамью
После химиотерапии Синиша Михайлович возвращается на тренерскую скамью Просмотров: 252
Руис и Джошуа проведут главный бой года в супертяжелом весе
Руис и Джошуа проведут главный бой года в супертяжелом весе
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 763
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua