"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Владимир Мунтян с Кубком кубков.

14 мая 1975 киевское "Динамо" первым среди советских клубов завоевало европейский трофей. В финале Кубка кубков в Базеле киевляне победили венгерский "Ференцварош" - 3:0. Отличились Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин.



Накануне решающей игры венгры увидели тренировку "Динамо". Лобановский и Базилевич тренировали упражнения на скорость.



"Мы были сильными и нам нечего было скрывать, - говорит центральный полузащитник той команды Владимир Мунтян. - Никого не боялись. Знали, что надо выйти на поле и сделать свою работу".



Владимир Федорович говорит, что не помнит, когда закончилась эйфория.



"Накануне игры я спал как убитый. Поверил в победу лишь на 90-й минуте. Уже потом радость била через край. В тот вечер я бы штангу поднял одной рукой. На самом деле Кубок кубков нетяжелый. Лобановский и Базилевич радовались вместе с нами. Никаких слов о завтрашней тренировке Валерий Васильевич не говорил. Я до сих пор не знаю, кто радовался больше - мы или тренеры. Никаких визитов к руководителям государства у нас не было. Пригласили на Президиум Верховной Рады Украины. Вручили грамоты. Вот и весь официоз".

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В октябре 1975 года в матче за Суперкубок сошлись тогдашние победители Кубка чемпионов и Кубка кубков - "Бавария" и "Динамо". Киевляне победили в обоих матчах - 1:0 в Мюнхене и - 2:0 в Киеве.