Лобановский познакомился с женой на свадьбе брата

Лобановский с женой в 1976 году. Фот из семейного архива

Сегодня исполняется 9 дней со дня смерти Аделаиды Лобановской – жены Валерия Лобановского.

Аделаида Лобановская родилась 21 октября 1940 года. Недавно она отпраздновала 80-летие.

Она юрист по образованию (окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко).

В семье Валерия и Аделаиды Лобановских был единственный ребенок – дочь Светлана.

Ада Емельяненко и Валерий Лобановский познакомились на свадьбе ее двоюродного брата – Вали Коваленко, учившегося с Лобановским в одной школе. Ада еще была школьницей. Когда на свадьбе начались танцы, Лидия Григорьевна увела дочку домой.

Ада училась в 58-й, рядом с площадью Победы. В школу из дома она шла наверх по бульвару Шевченко. Валерий, студент Политехнического, доезжал 29-м или 10-м трамвайчиком до того самого уголка, откуда "стартовала" Ада, пересаживался на 23-й или 6-й и ехал в институт. И вот на этом уголочке они часто пересекались. Здоровались, перебрасывались несколькими фразами, и каждый продолжал свой путь.

Спустя какое-то время Ада вызвалась помочь двоюродной сестре отнести Валентину и его жене продукты. У них уже родился сын Гена – крестник Ады. Время было позднее. И Ада сказала маме, что заночует у брата. Когда пришли, у Валентина в гостях был Валерий. Они играли в шахматы. Команда должна была куда-то лететь, был сильный снегопад, вылет перенесли на утро, и Валерий решил навестить Валентина. Ада сразу сказала Валентину, что останется у них ночевать, но Валерий что-то прошептал на ухо другу, и Валентин сказал: "Нет, сегодня ты не можешь у нас остаться. Приехала родственница из Боровичей, нас вон сколько, просто негде спать". И добавил: "Валера тебя проводит".

Ада и Валерий вышли из дома. Дошли до автовокзала, потом зашли в какой-то магазин, Валерий купил Аде большой кулек шоколадных конфет. Они сели в троллейбусе на заднее сиденье. Это бы первый раз, когда Валерий проводил Аду до дома".

За карьеру футболиста Лобановский стал чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и дважды был включен в список лучших футболистов Советского союза.

Лобановский прославился, работая тренером. Вместе с киевским "Динамо" ему удавалось 8 раз стать чемпионом СССР и 6 раз обладателем Кубка СССР. В 1975 и 1986 Лобановский выигрывал Кубок обладателей Кубков, а в 1975 выигрывал Суперкубок Европы.

В 1999 году Лобановский вывел "Динамо" в полуфинал Лиги чемпионов, что до сих пор является лучшим результатом украинских клубов в этом турнире.

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Валерий Лобановский ушел из жизни 13 мая 2002 года.