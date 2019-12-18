"Ливерпуль" в финале клубного чемпионата мира. Фото: Футбол

Английский Ливерпуль вышел в финал клубного чемпионата мира.

В рамках 1/2 финала катарского клубного чемпионата мира Ливерпуль играл против мексиканского Монтеррея.

Счет в матче открыл Кейта на 12-й минуте, однако, мексиканский клуб отыгрался спустя 2 минуты.

Ливерпуль сумел забить победный гол в компенсированное время ко второму тайму. Голом отличился Фирмино.

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Клубный чемпионат мира по футболу или Клубный кубок мира ФИФА (англ. FIFA Club World Cup), ранее известный как Клубный чемпионат мира ФИФА — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Клубный чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола — ФИФА.