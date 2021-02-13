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суббота, 13 февраля 2021 18:09

"Ливерпуль" снова проиграл с ошибкой вратаря

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&quot;Ливерпуль&quot; снова проиграл с ошибкой вратаря
Снова ужасно ошибся вратарь "Ливерпуля" Алисон. Фото Рейтер

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" — "Ливерпуль". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

"Красные" вышли вперед благодаря голу Мохаммеда Салаха, а затем хозяева поля провели феерический камбэк. В эндшпиле игры с 78-ой по 85-ю минуту "Лестер" совершил мощный блицкриг.

Снова не обошлось без ошибки вратаря. На 81-й минуте полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс выполнил заброс из глубины, вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер вышел за штрафную, где столкнулся с партнёром по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий "лис" Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.

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"Лестер Сити" в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Ливерпуль" (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (50).

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