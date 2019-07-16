"Ливерпуль" сделал предложение "Барселоне" по аренде звездного полузащитника

Коутиньо к переходу в "Барселону" играл именно за "Ливерпуль"

Полузащитник "Барселоны" Коутиньо может снова примерить футболку "Ливерпуля".

Мерсисайдцы начал переговоры с каталонским клубом по Коутиньо, сообщает Liverpool Echo.

27-летний хавбек присоединился к "Барсе", перейдя именно из лагеря мерсисайдцев в января 2018-го по 120 млн евро.

По информации Calciomercato, трансфер бразильца на Туманный Альбион возможен только на правах аренды с опцией последующего выкупа за 88 млн евро.

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В прошлом сезоне Ла Лиги Коутинью провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и 2-мя ассистами.