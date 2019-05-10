"Ливерпуль" предложил Клоппу новый контракт

Юрген Клопп .Фото: Reuters.

Боссы "Ливерпуля" в восторге от работы действующего наставника клуба Юргена Клоппа.

После триумфа над "Барселоной" руководство "Ливерпуля" предложило Юргену Клоппу подписать новый контракт, сообщает Inside Futbol.

По информации портала, новое соглашение будет действовать до 2024-го с заработной платой 8,5 млн евро в год.

Напомним, действующий контракт немецкого наставника с мерсисайдцами длится до 2022-го, а его зарплата сейчас составляет 7 млн евро в год.

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Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015-го.