Джордан Хендерсон 10 лет играет в "Ливерпуле". Фото: Reuters

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" потерял своего капитана 30-летнего Джордана Хендерсона из-за травмы.

Полузащитник выбыл до апреля из-за проблем из пахом, сообщает официальный сайт "мерсисайдцев".

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Хендерсон должен вернуться на поле после матчей сборных, которые состоятся в конце марта. Хавбек не поможет сборной Англии в стартовых матчах отбора к Кубку мира.

Таким образом, Хендерсон пропустит минимум 5 матчей своей команды. Среди них игра 4 марта против "Челси" и матч Лиги чемпионов против "Лейпцига".

Джордан Хендерсон выступает за "Ливерпуль" с 2011 года. В текущем сезоне "мерсисайдцы" идут на 6-м месте, уступая лидеру турнирной таблицы МС 19 очками. Следующую игру команда Юргена Клопа проведет 28 февраля против "Шеффилд Юнайтед".