"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в главном матче АПЛ

Команда Клоппа оторвалась от ближайшего преследователя на 8 очков. Фото: рейтер

В центральном матче 12 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле уверенно переиграли "Манчестер Сити" 3:1, сообщает "Спортарена"

Команда Юргена Клоппа открыла счет в начале первого тайма после классного удара от Фабиньо. Еще через несколько минут, Мохамед Салах забил второй гол "красных" в этом матче.

А уже после перерыва довел счет до разгромного Сади Мане, который откликнулся на передачу Джордана Хендерсона с фланга. "Сити" сумел ответить лишь голом Бернарду Силвы, который отличился на 78-й минуте

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"Ливерпуль" упрочила свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. В активе команды уже 34 очка. "Манчестер Сити" опустился на четвертое место, в "горожан" 25 очков.