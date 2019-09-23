"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"

Роберто Фирмино отметился голом в ворота "Челси"

"Ливерпуль" в гостевом матче 6-го тура АПЛ обыграл "Челси" со счетом 2:1.

На 15-й мин. встречи Трент Александр-Арнолд вывел "Ливерпуль" вперед. В середине 1-го тайма мерсисайдцы забили второй гол. Роберто Фирмино головой замкнул подачу Эндрю Робертсона. Отметим, что еще до перерыва "Челси" потерял двух игроков — поле из-за повреждений покинули Эмерсон Палмьери и Андреас Кристенсен.

Во второй половине встречи "Челси" сократил отставание. Н'Голо Канте прошел трех игроков "Ливерпуля" и пробил точно в "девятку" ворот Адриана. На большее хозяев поля не хватило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании

"Ливерпуль" продолжает лидировать в АПЛ. "Красные" опережают "Манчестер Сити" на 5 очков. В следующем туре 28 сентября команда Клоппа на выезде сыграет против "Шеффилд Юнайтед".