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пятница, 28 мая 2021 16:15

"Ливерпуль" официально оформил первый топ-трансфер лета

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&quot;Ливерпуль&quot; официально оформил первый топ-трансфер лета
Ибрагим Конате станет первым новичком "Ливерпуля". Фото: Gettyimages.com/

Английский "Ливерпуль" подписал защитника "Лейпцига" 22-летнего Ибрагима Конате.

Сумма трансфера составит €41 млн, сообщает официальный сайт "красных".

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Футболисту осталось пройти медосмотр и согласовать детали личного контракта.

"Я рад присоединиться к такому огромному клубу, как Ливерпуль. Это действительно волнующий момент для меня и моей семьи. Я очень жду встречи со своими новыми товарищами по команде, персоналом и на начало работы", - прокомментировал переход француз.

В текущем сезоне Ибрагим Конате провел 21 поединок в составе РБ "Лейпциг", записав в свой актив один забитый мяч. Его команда заняла второе место в турнирной таблице.
Конате действует на позиции центрального защитника. Выступал за молодежную сборную Франции.

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