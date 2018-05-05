"Ливерпуль" - команда, которую к успеху привели ребята-кладовщики

"Ливерпуль" впервые за последние 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов. В финале им будет противостоять клуб, дважды подряд выиграл ЛЧ - "Реал".

Gazeta.ua предлагает вспомнить историю успеха "Ливерпулю".

1959 менеджером команды назначили Билла Шенкли. В течение следующих пятнадцати лет он превратил "Ливерпуль" в один из ведущих клубов Европы. В первый же год Шенкли освободил 24-х игроков и перестроил команду. На третий год его работы "Ливерпуль" выиграл второй дивизион с отрывом в 8 очков и перешел в первый дивизион. С тех пор клуб без перерыва выступает в высшем английском дивизионе, сначала первом, а затем в Премьер-лиге.

Автор: Pikabu Билл Шенкли

В 1974 году Билл Шенкли ушел в отставку с поста главного тренера и, несмотря на нежелание Пейсли, он был назначен преемником Шенкли. Стоит отметить изменение менеджеров, которые приходили с самого клуба. Этих тренеров называли ребятами-кладовщиками, намекая на ту часть Энфилд, где обсуждали стратегию команды и, как поговаривали, сохраняли джин.Боб Пейсли продолжал период беспрецедентного доминирования "Ливерпуля" на внутренней и европейской аренах, выиграв двадцать наград за девять сезонов. Трижды команда выигрывала Кубок Европейских чемпионов. Последний кубок во времена Пейсли "мерсисайдцы" выиграли именно в "Реал".

Автор: ftbl.ru Боб Пейсли



Трижды команда выигрывала Кубок Европейских чемпионов. Последний кубок во времена Пейсли "мерсисайдцы" выиграли именно в "Реал". В Париже 27 мая с счетом 1: 0 выиграли "красные" благодаря позднему голу Алана Кеннеди.



2004 года в тренером стал испанец Рафаэль Бенитес. Ливерпуль получил в Стамбуле свой пятый Кубок Европейских Чемпионов. "Красные" встретились в финале с фаворитом соревнования - "Миланом" в удивительном за ходом поединка. После первого тайма Ливерпуль проигрывал 0-3 (на первой минуте гол забил Паоло Мальдини, а затем дважды отличился одолженный у Челси аргентинец Креспо). Но во втором тайме они драматическим образом отыгрались, забив три гола за промежуток продолжительностью в 6 минут. После дополнительного времени "Ливерпуль" победил по пенальти.

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"Ливерпуль" установил рекорд Лиги чемпионов по результативности за один сезон. В "красных" в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже 46 голов в 14 матчах является не только лучшим результатом в истории турнира, но и еврокубков вообще. Ранее рекорд результативности в Лиге чемпионов принадлежал "Барселоне", которая в сезоне-1999/00 забила 16 матчах 45 мячей.

На стадии плей-офф главного еврокубка Ливерпуль не просто всегда выбивал "Реала", но и выиграл все 3 матча, не пропустив ни разу. В то же время в сезоне 2014/15 мадридцы дважды обыграли мерсисайдцев, и те финишировали на 3-м месте в групи.Ливерпуль получит 6-й титул или Реал 13-й?

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится 26 мая в Киеве