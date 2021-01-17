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воскресенье, 17 января 2021 20:46

"Ливерпуль" дома не смог обыграть "Манчестер Юнайтед"

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&quot;Ливерпуль&quot; дома не смог обыграть &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
салах почти не имел моментов. Фото "Ливерпуль"

Вничью - 0:0 завершился центральный матч английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед". Обе команды очень осторожно сыграли в обороне.

В первом тайм казалось, что давление хозяев принесет результат, однако гости действовали уверенно, не суетились, а в середине первой половины выровняли игру. За весь тайм обе команды нанесли лишь один удар в створ ворот.

Не выпадал из игры бывший горняк Фред, который разогнал несколько атак гостей, но ни одна из них не завершилась взятием ворот. Второй тайм прошел с небольшим преимуществом "Манчестер Юнайтед". Именно гости имели самый реальный шанс вырвать победу, но удар Погба с нескольких метров пришелся прямо в вратаря хозяев. Кавани, который вышел на замену, вообще ничем не отметился.

Удар Погба с нескольких метров пришелся прямо в вратаря хозяев

Несмотря на отсутствие травмированных центральных защитников подопечные Клоппа очень настойчиво играли в нападении, но пара форвардов Салах - Мане этот раз действовала бесхитростно и было бы большой несправедливостью, если бы "Ливерпуль" выиграл.

Матч запомнился выходкой Бруно Фернандеша, который не хотел идти с поля и громко выражал свое возмущение Сульшеру. В игре португалец был не намного заметнее от Кавани.

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После этой ничьи "Манчестер Юнайтед" набрал 37 зачетных пунктов остался лидером чемпионата. У "Ливерпуля" 34 очка и третье место. Впрочем мерсисайдцев может сегодня обойти "Манчестер Сити", если дома обыграет "Кристал Пэлас"

Автор: Юрий Стригун
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