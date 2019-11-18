"Ливерпуль" давал меня 25 млн евро "- Коноплянка о сорванном трансфере в АПЛ

Евгений Коноплянка играл за "Днепр" 8 лет. Фото: из открытых источников

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, как сорвался его переход в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" давал 25 млн евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов евро.

Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу "Ливерпуля", пообещал, что через полгода пойду в "Тоттенхэм". Но через полгода уже никто не возвращался к этому разговору - цитирует Коноплянку "Трибуна" со ссылкой на журнал "Футбол".

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Евгений Коноплянка выступал за "Днепр" в 2007-2015 годах. В 2015 году перешел в испанскую "Севилью" на правах свободного агента. Откуда через два сезона перебрался в немецкий "Шальке". Летом 2019 Коноплянка подписал трехлетний контракт с "Шахтером".