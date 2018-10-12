Лига наций: Россия не смогла обыграть Швецию

Головин, справа, намагапеться опередить Свенссона. Фото: Soccernews.ru

В Лиги наций состоялись очередные матчи - в частности, Россия поделила очки со Швецией, сыграв в "сухую" ничью, Черногория уступила Сербии, а Польша - Португалии.

Лига наций

2-й тур

Россия – Швеция 0:0

Косово – Мальта 3:1

Голы: Кололи, 30, 81, Мурики, 68 - Аджиус, 51

Фарерские острова – Азербайджан 0:3

Голы: Ришард, 28, 86, пен., Назаров, 67

Черногория – Сербия 0:2

Голы: Митрович, 18, пен, 81

Литва – Румыния 1:2

Голы: Жулпа, 89 - Кипчу, 13, Максим, 90

Израиль – Шотландия 2:1

Голы: Малгрю, 25, пен, Тирни, 74, в свои ворота - Перец, 52

Польша – Португалия 2:3

Голы: Пентек, 18, Блащиковски, 77 – Андре Силва, 31, Глик, 42, в свои ворота, Бернарду Силва, 52

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Сборная Украины сыграет 3-й матч Лиги наций 16 октября в Харькове.