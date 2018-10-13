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суббота, 13 октября 2018 12:56

Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии

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Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Лукаку отметился дублем в ворота Швейцарии

Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Центральным противостоянием пятницы стал матч Бельгия - Швейцария. Хозяева поля во втором тайме смогли дожать соперника благодаря дублю Лукаку.

Лига А.

Бельгия - Швейцария - 2:1

Голы: Лукаку, 58, 84 - Гавранович, 76

Не менее интригующим было противостояние финалиста и полуфиналиста последнего Кубка мира. Хорватия принимала Англию. Однако в матче, который проходил при пустых трибунах, так и не был открыт счет. Англия не смогла взять реванш за поражение в полуфинале Кубка мира 2018.

Лига А

Хорватия - Англия 0:0

В остальных матчах было забито не более одного гола. Только Молдова смогла забить дважды, поэтому этот игровой день пока стал наименее результативным в истории турнира.

Лига B

Австрия - Северная Ирландия

Гол: Арнаутович 71.

Лига C

Греция - Венгрия 1:0

Гол: Митроглу 65.

Эстония - Финландия 0:1

Гол: Пукки 90 + 1

Лига D

Беларусь - Люксембург 1:0

Гол: Сарока 43.

Молдова - Сан-Марино 2:0

Голы: Гинсари 31 67.

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Сегодня в Лиге Наций УЕФА состоится еще 9 матчей:

Нидерланды - Германия

Словакия - Чехия

Ирландия - Дания

Норвегия - Словения

Болгария - Кипр

Армения - Гибралтар

Грузия - Андорра

Латвия - Казахстан

Македония - Лихтенштейн

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