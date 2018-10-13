Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии

Лукаку отметился дублем в ворота Швейцарии

Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Центральным противостоянием пятницы стал матч Бельгия - Швейцария. Хозяева поля во втором тайме смогли дожать соперника благодаря дублю Лукаку.

Лига А.

Бельгия - Швейцария - 2:1

Голы: Лукаку, 58, 84 - Гавранович, 76

Не менее интригующим было противостояние финалиста и полуфиналиста последнего Кубка мира. Хорватия принимала Англию. Однако в матче, который проходил при пустых трибунах, так и не был открыт счет. Англия не смогла взять реванш за поражение в полуфинале Кубка мира 2018.

Лига А

Хорватия - Англия 0:0

В остальных матчах было забито не более одного гола. Только Молдова смогла забить дважды, поэтому этот игровой день пока стал наименее результативным в истории турнира.

Лига B

Австрия - Северная Ирландия

Гол: Арнаутович 71.

Лига C

Греция - Венгрия 1:0

Гол: Митроглу 65.

Эстония - Финландия 0:1

Гол: Пукки 90 + 1

Лига D

Беларусь - Люксембург 1:0

Гол: Сарока 43.

Молдова - Сан-Марино 2:0

Голы: Гинсари 31 67.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига наций: Россия не смогла обыграть Швецию

Сегодня в Лиге Наций УЕФА состоится еще 9 матчей: Нидерланды - Германия Словакия - Чехия Ирландия - Дания Норвегия - Словения Болгария - Кипр Армения - Гибралтар Грузия - Андорра Латвия - Казахстан Македония - Лихтенштейн