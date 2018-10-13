Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии

Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Центральным противостоянием пятницы стал матч Бельгия - Швейцария. Хозяева поля во втором тайме смогли дожать соперника благодаря дублю Лукаку.
Лига А.
Бельгия - Швейцария - 2:1
Голы: Лукаку, 58, 84 - Гавранович, 76
Не менее интригующим было противостояние финалиста и полуфиналиста последнего Кубка мира. Хорватия принимала Англию. Однако в матче, который проходил при пустых трибунах, так и не был открыт счет. Англия не смогла взять реванш за поражение в полуфинале Кубка мира 2018.
Лига А
Хорватия - Англия 0:0
В остальных матчах было забито не более одного гола. Только Молдова смогла забить дважды, поэтому этот игровой день пока стал наименее результативным в истории турнира.
Лига B
Австрия - Северная Ирландия
Гол: Арнаутович 71.
Лига C
Греция - Венгрия 1:0
Гол: Митроглу 65.
Эстония - Финландия 0:1
Гол: Пукки 90 + 1
Лига D
Беларусь - Люксембург 1:0
Гол: Сарока 43.
Молдова - Сан-Марино 2:0
Голы: Гинсари 31 67.
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Сегодня в Лиге Наций УЕФА состоится еще 9 матчей:
Нидерланды - Германия
Словакия - Чехия
Ирландия - Дания
Норвегия - Словения
Болгария - Кипр
Армения - Гибралтар
Грузия - Андорра
Латвия - Казахстан
Македония - Лихтенштейн
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