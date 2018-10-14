Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории

Нидерланды разгромили Германию на своем поле

Состоялись очередные девять матчей в рамках Лиги Наций УЕФА. Центральным матчем дня было противостояние Нидерландов и Германии. Однако интриги в этом матче не получилось. Хозяева поля довольно неожиданно разгромили "бундестим". Впервые в истории сборная Германии не может забить в трех официальных матчах подряд.

Лига А

Нидерланды - Германия - 3:0

Голы: Ван Дейк, 30 Деппа, 87, Вейналдум, 90 + 3

В лиге В сыграли соперники Украины по групповому этапу Словакия и Чехия. хозяева поля довольно неожиданно уступили. В другом матче лиги победитель выявлен не был.

Лига B

Ирландия - Дания 0:0

Словакия - Чехия 1:2

Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 55, Шик, 76

В лиге С неожиданностей не было. Фавориты одержали минимальные домашние победы.

Лига C

Норвегия - Словения 1:0

Гол: Сельнес 45 +5

Болгария - Кипр 2:1

Голы: Десподов, 59, Неделев, 68 - Кастанос, 41

Главная сенсация дня произошла в низком дивизионе. Сборная Армения на своем поле проиграла Гибралтара. Для страны-карлика это первая победа в истории в официальном матче. Остальные матчи также порадовали результативностью.

Лига D

Армения - Гибралтар - 0:1

Голы: Чиполлино, 50 (пен.)

Грузия - Андорра - 3:0

Голы: Вако, 33, 84, Канкава, 90 + 5

Латвия - Казахстан - 1:1

Голы: Карашкаускас, 40 - Зийнутдинов, 16

Македония - Лихтенштейн 4:1

Голы: Трайковски 10,30, Пандев 36, Алиоски 67 - Ялдиз 37.

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Сегодня состоится еще 7 поединков: Польша - Италия Россия - Турция Румыния - Сербия Израиль - Албания Литва - Черногория Азербайджан - Мальта Фарерские острова - Косово