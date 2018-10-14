Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2205
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1053
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1395
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 801
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 531
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1593
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1251
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4248
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
Фото
Все фото
8
19
5
16
11
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Видео
Все видео
Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир
Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир
Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории
Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии
Украина одолела Шотландию в квалификации Евро-2019 - видео
Украина одолела Шотландию в квалификации Евро-2019 - видео
Интервью
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2205
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1053
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1395
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2952
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 747
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 162
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 12:54

Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории

  Комментировать
Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории
Нидерланды разгромили Германию на своем поле

Состоялись очередные девять матчей в рамках Лиги Наций УЕФА. Центральным матчем дня было противостояние Нидерландов и Германии. Однако интриги в этом матче не получилось. Хозяева поля довольно неожиданно разгромили "бундестим". Впервые в истории сборная Германии не может забить в трех официальных матчах подряд.

Лига А

Нидерланды - Германия - 3:0

Голы: Ван Дейк, 30 Деппа, 87, Вейналдум, 90 + 3

В лиге В сыграли соперники Украины по групповому этапу Словакия и Чехия. хозяева поля довольно неожиданно уступили. В другом матче лиги победитель выявлен не был.

Лига B

Ирландия - Дания 0:0

Словакия - Чехия 1:2

Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 55, Шик, 76

В лиге С неожиданностей не было. Фавориты одержали минимальные домашние победы.

Лига C

Норвегия - Словения 1:0

Гол: Сельнес 45 +5

Болгария - Кипр 2:1

Голы: Десподов, 59, Неделев, 68 - Кастанос, 41

Главная сенсация дня произошла в низком дивизионе. Сборная Армения на своем поле проиграла Гибралтара. Для страны-карлика это первая победа в истории в официальном матче. Остальные матчи также порадовали результативностью.

Лига D

Армения - Гибралтар - 0:1

Голы: Чиполлино, 50 (пен.)

Грузия - Андорра - 3:0

Голы: Вако, 33, 84, Канкава, 90 + 5

Латвия - Казахстан - 1:1

Голы: Карашкаускас, 40 - Зийнутдинов, 16

Македония - Лихтенштейн 4:1

Голы: Трайковски 10,30, Пандев 36, Алиоски 67 - Ялдиз 37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии

Сегодня состоится еще 7 поединков:

Польша - Италия

Россия - Турция

Румыния - Сербия

Израиль - Албания

Литва - Черногория

Азербайджан - Мальта

Фарерские острова - Косово

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 52122
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 48802
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 19611
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 13492
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому Просмотров: 10413
Спорт
Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир
Украинская теннисистка сенсационно выиграла престижный теннисный турнир
 Просмотров: 180
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
8
 Просмотров: 450
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 8343
Соперники Украины в Лиге Наций сыграли матч второго тура
Соперники Украины в Лиге Наций сыграли матч второго тура Просмотров: 459
Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси
Не может быть лидером, человек, который по 20 раз бегает в туалет - Марадона о Месси Просмотров: 2178
Больше всего комментируют
10
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
2
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 971
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua