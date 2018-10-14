Лига Наций: немцы крупно проиграли, Гибралтар одержал первую победу в истории

Состоялись очередные девять матчей в рамках Лиги Наций УЕФА. Центральным матчем дня было противостояние Нидерландов и Германии. Однако интриги в этом матче не получилось. Хозяева поля довольно неожиданно разгромили "бундестим". Впервые в истории сборная Германии не может забить в трех официальных матчах подряд.
Лига А
Нидерланды - Германия - 3:0
Голы: Ван Дейк, 30 Деппа, 87, Вейналдум, 90 + 3
В лиге В сыграли соперники Украины по групповому этапу Словакия и Чехия. хозяева поля довольно неожиданно уступили. В другом матче лиги победитель выявлен не был.
Лига B
Ирландия - Дания 0:0
Словакия - Чехия 1:2
Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 55, Шик, 76
В лиге С неожиданностей не было. Фавориты одержали минимальные домашние победы.
Лига C
Норвегия - Словения 1:0
Гол: Сельнес 45 +5
Болгария - Кипр 2:1
Голы: Десподов, 59, Неделев, 68 - Кастанос, 41
Главная сенсация дня произошла в низком дивизионе. Сборная Армения на своем поле проиграла Гибралтара. Для страны-карлика это первая победа в истории в официальном матче. Остальные матчи также порадовали результативностью.
Лига D
Армения - Гибралтар - 0:1
Голы: Чиполлино, 50 (пен.)
Грузия - Андорра - 3:0
Голы: Вако, 33, 84, Канкава, 90 + 5
Латвия - Казахстан - 1:1
Голы: Карашкаускас, 40 - Зийнутдинов, 16
Македония - Лихтенштейн 4:1
Голы: Трайковски 10,30, Пандев 36, Алиоски 67 - Ялдиз 37.
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Сегодня состоится еще 7 поединков:
Польша - Италия
Россия - Турция
Румыния - Сербия
Израиль - Албания
Литва - Черногория
Азербайджан - Мальта
Фарерские острова - Косово
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