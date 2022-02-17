Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско

"Шериф" украинского наставника Юрия Вернидуба продолжает удивлять футбольную Европу в нынешнем сезоне.
Команда из Тирасполя в первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы оказалась сильнее португальской "Браги".
В первом тайме Себастьян Тилль реализовал пенальти, а во втором Адама Траоре довел счет до 2:0.
"Шериф" теперь является фаворитом в противостоянии с "Брагой" перед ответным матчем.
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Відеоогляд матчу "Шериф" - "Брага":
Не менее удивила и дортмундская "Боруссия", дома уступившая шотландскому "Рейнджерсу" со счетом 2:4.
Відеоогляд матчу "Боруссия" - "Рейнджерс":
В главном матче дня Лиги Европы "Барселона" и "Наполи" сильнее "Камп Ноу" не обнаружили - 1:1.
Пётр Зелинский вывел неаполитанцев вперед в первом тайме, однако во втором каталонцы отыгрались усилиями Феррана Торреса.
Відеоогляд матчу "Барселона" - "Наполи":
Еще один матч дня завершился победой испанского "Бетиса" над российским "Зенитом" - 3:2.
Ответные матчи стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоятся 24 февраля.
Напрямую в 1/8 финала вышли французские "Лион" и "Монако", московский "Спартак", франкфуртский "Айнтрахт", турецкий "Галатарасай", сербская "Црвена Звезда", немецкий "Байер" и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.
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