Лига Европы шокирует. "Шериф" Вернидуба снова победил, "Боруссия" потерпела домашнее фиаско

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб. Фото: ФК "Шериф"

"Шериф" украинского наставника Юрия Вернидуба продолжает удивлять футбольную Европу в нынешнем сезоне.

Команда из Тирасполя в первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы оказалась сильнее португальской "Браги".

В первом тайме Себастьян Тилль реализовал пенальти, а во втором Адама Траоре довел счет до 2:0.

"Шериф" теперь является фаворитом в противостоянии с "Брагой" перед ответным матчем.

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Відеоогляд матчу "Шериф" - "Брага":

Не менее удивила и дортмундская "Боруссия", дома уступившая шотландскому "Рейнджерсу" со счетом 2:4.

Відеоогляд матчу "Боруссия" - "Рейнджерс":

В главном матче дня Лиги Европы "Барселона" и "Наполи" сильнее "Камп Ноу" не обнаружили - 1:1.

Пётр Зелинский вывел неаполитанцев вперед в первом тайме, однако во втором каталонцы отыгрались усилиями Феррана Торреса.

Відеоогляд матчу "Барселона" - "Наполи":

Еще один матч дня завершился победой испанского "Бетиса" над российским "Зенитом" - 3:2.

Ответные матчи стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоятся 24 февраля. Напрямую в 1/8 финала вышли французские "Лион" и "Монако", московский "Спартак", франкфуртский "Айнтрахт", турецкий "Галатарасай", сербская "Црвена Звезда", немецкий "Байер" и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.