Лига чемпионов: результаты всех матчей 7 апреля

"Челси" на выезде одолел "Порту". Фото: pixabay.com

7 апреля состоялись еще 2 матча четвертьфинала ЛЧ. В Мюнхене "Бавария" проиграла первый матч прошлогоднему финалисту ПСЖ со счетом 2:3. У гостей дважды отличился Мбаппе и один раз - Маркиньос. У хозяев забивали Чупо-Мотинг и Мюллер.

В параллельном матче "Челси" на выезде одолел "Порту". По голу в каждом из таймов забили Маунт и Чилвелл. Гости продемонстрировали, что недавнее разгромное поражение от "Вест Бромвича" в чемпионате уже забыто.

"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) 2:3

Голы: Чупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 - Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 28.

"Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия) 0:2

Голы: Маунт, 32, Чилвелл, 85.

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Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоялся 6 апреля. На поле встретились испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы одержали победу со счетом 3:1. Первые полуфиналы запланированы на 27-28 апреля, ответные - на 4-5 мая. Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.