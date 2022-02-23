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Лига чемпионов. "Челси" преодолевает "Лилль", "Вильярреал" и "Ювентус" играют вничью

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Лига чемпионов. &quot;Челси&quot; преодолевает &quot;Лилль&quot;, &quot;Вильярреал&quot; и &quot;Ювентус&quot; играют вничью
Гол Душана Влаховича. Фото: ФК "Ювентус"

Во вторник, 22 февраля, состоялось еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22.

Действующий победитель турнира, сильнейшая команда мира, "Челси", сделал уверенный шаг для выхода в четвертьфинал.

Лондонцы дома со счетом 2:0 обыграли чемпиона Франции "Лилль".

Победу "синим" принесли точные удары Кая Хаверца и Кристиана Пулишича.

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В другом матче дня "Вильярреал" принимал "Ювентус".

Гости вышли вперед уже на 1-й мин. матча. Отличился Душан Влахович. Однако во втором тайме Дани Парехо установил окончательный счет - 1:1.

Видеообзор матча "Челси" - "Лилль":

Видеообзор матча "Вильярреал" - "Ювентус":

Ответные матчи состоятся 16 марта.

Все четвертьфиналисты определятся в этот же день.

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