Лига чемпионов 2017/2018 установила исторический рекорд

Лига чемпионов установила новый рекорд посещаемости.

Сезон Лиги чемпионов 2017/18 станет самым посещаемым в истории турнира.

Средняя посещаемость матчей Лиги чемпионов этого сезона стала рекордной в истории турнира. 124 матча ЛЧ посетили 5683000 357 зрителей.

Это самый высокий показатель в истории Лиги чемпионов с момента ее создания в 1992 году.

"Предыдущим рекордом было количество в 5676000 953 зрители в сезоне 2013/14 (включая финальный поединок Реал - Атлетико). В том сезоне средняя посещаемость составила 45 тысяч 416 болельщиков, а в сезоне 2017/18 он уже составляет 45тысяч 834 человека без учета финального матча Реал - Ливерпуль, который, по прогнозам, посетят более 60 000 фанатов ", - сообщает "Футбол24".

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Финал Лиги чемпонив состоится в Киеве 26 мая. В матче за самый престижный европейский трофей сыграют "Ливерпуль" и "Реал".