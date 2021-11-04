Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 18
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Просмотров: 585
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 414
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9027
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6453
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3051
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 315
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3114
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 594
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"
Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"
Зинченко победил в украинском дерби: результаты матчей Лиги чемпионов
Зинченко победил в украинском дерби: результаты матчей Лиги чемпионов
Магия Вернидуба закончилась? "Интер" победил "Шериф"
Магия Вернидуба закончилась? "Интер" победил "Шериф"
"Заря" минимально обыграла ЦСКА
"Заря" минимально обыграла ЦСКА
Почему "Шахтер" проиграл "Реалу"
Почему "Шахтер" проиграл "Реалу"
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 477
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 936
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6624
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4095
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 90
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
четверг, 04 ноября 2021 18:20

Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"

  Комментировать
Лидер &quot;Зари&quot; рассказал, почему не смог играть в &quot;Динамо&quot;
Александр Гладкий сейчас выступает за "Зарю". Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард "Зари" 34-летний Александр Гладкий рассказал, почему не смог играть в киевском "Динамо".

Нападающий не смог перестроиться из игры "Шахтера" к требованиям "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"

"Динамовская игра немного отличается по стилю. Я много старался, тренировался, пытался выполнять то, что говорили. Но в тот момент так сложилось, что я не вижу смысла об этом говорить даже. Это футбольная жизнь. Иногда получается что-то, иногда все идет не так, мяч не в те ворота. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Не могу сказать, что я в "Динамо" был не в своей тарелке, но в игровом плане я не делал и 50% того, что умею. Я это сам понимал", - рассказал Гладкий в эфире канала Do Best!.

Александр Гладкий является воспитанником ФК "Харьков". Известен выступлениями за "Шахтер", "Днепр" и "Карпаты".

Летом в 2016 году сменил "Шахтер" на "Динамо", но сыграть в Киеве так и не смог. Провел за "Динамо" восемь матчей и не забил ни одного мяча.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Самое читаемое
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 12205
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 12078
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 4 Просмотров: 10855
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 10044
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9027
Спорт
Назвали клуб, который хочет подписать Коноплянку
Назвали клуб, который хочет подписать Коноплянку Просмотров: 162
Суркис поднимет зарплату главному таланту "Динамо"
Суркис поднимет зарплату главному таланту "Динамо" Просмотров: 603
Стоит ли ждать возвращения Маркевича? Стало известно, кто будет тренировать "Металлист" в следующем сезоне
Стоит ли ждать возвращения Маркевича? Стало известно, кто будет тренировать "Металлист" в следующем сезоне Просмотров: 288
Промоутер Джошуа считает Усика лучшим боксером современности
Промоутер Джошуа считает Усика лучшим боксером современности Просмотров: 297
Стало известно, при каком условии Хави возглавит "Барселону"
Стало известно, при каком условии Хави возглавит "Барселону" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
35
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
4
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
2
За день уничтожили всех евреев города
2
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
Голосов: 347
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть