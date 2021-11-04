Лидер "Зари" рассказал, почему не смог играть в "Динамо"

Александр Гладкий сейчас выступает за "Зарю". Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард "Зари" 34-летний Александр Гладкий рассказал, почему не смог играть в киевском "Динамо".

Нападающий не смог перестроиться из игры "Шахтера" к требованиям "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"

"Динамовская игра немного отличается по стилю. Я много старался, тренировался, пытался выполнять то, что говорили. Но в тот момент так сложилось, что я не вижу смысла об этом говорить даже. Это футбольная жизнь. Иногда получается что-то, иногда все идет не так, мяч не в те ворота. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Не могу сказать, что я в "Динамо" был не в своей тарелке, но в игровом плане я не делал и 50% того, что умею. Я это сам понимал", - рассказал Гладкий в эфире канала Do Best!.

Александр Гладкий является воспитанником ФК "Харьков". Известен выступлениями за "Шахтер", "Днепр" и "Карпаты". Летом в 2016 году сменил "Шахтер" на "Динамо", но сыграть в Киеве так и не смог. Провел за "Динамо" восемь матчей и не забил ни одного мяча.