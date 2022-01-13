Лидер "Ювентуса" покинет клуб

Пауло Дbбала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Фото: Instagram.com/paulodybala

Форвард сборной Аргентины и "Ювентуса" 28-летний Пауло Дибала покинет туринский клуб.

Звездный аргентинский нападающий не хочет подписывать новый контакт с туринцами, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Ювентуса" хочет играть за сборную Украины

Срок действия текущего соглашения истекает летом этого года.

Стороны давно ведут переговоры. Ранее "Ювентус" предлагал аргентинцу повышение зарплаты до €10 млн, однако передумал. Клуб хочет оставить его зарплату на том же уровне - €7,3 млн или даже уменьшить ее.

Дибалу возмутила такая позиция "Ювентуса", поэтому он решил покинуть Турин и готов рассматривать предложения других клубов.

В текущем сезоне Пауло Дыбала отличился 10 голами в 19 матчах этого сезона. Аргентинец выступает за "Ювентус" с 2015 года. "Старая синьора" занимает пятое место в Серии А. В следующем матче команда Массимилиано Аллегри сыграет против "Удинезе".