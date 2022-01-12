Форвард "Ювентуса" хочет играть за сборную Украины

Андрей Фирман выступает за молодежные команды "Ювентуса". Фото: ФК "Ювентус"

Форвард молодежных команд "Ювентуса" 17-летний Андрей Фирман хочет играть за сборную Украины.

Если нападающему предложат играть за Италию, то он все равно планирует выступать за историческую родину.

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"Всегда хотел играть за сборную Украины. Даже если позовет Италия, я выберу Украину. В прошлом году многие агенты говорили, чтобы я готовился к тому, что меня вызовут в сборную Ю-16. Сказали, что поеду в июне на сборы. Но не позвали.

Потом сказали, что в сборную Ю-17 точно вызовут на турнир в Киеве, но я тоже не поехал. Потом сказали, что будет квалификация на Евро-17. Мне позвонил скаут Алекс Великих. Сказал, что сделает все, чтобы меня вызвали. Но снова не вызывали.

Он сказал, что тренер впервые услышал обо мне. А мне перед этим другой агент говорил, что разговаривал с тренером и что все окей. Я немного разочаровался и обиделся, что меня за дурака держат. Алекс говорит, что в марте будут игры сборной, на этот раз меня должны вызвать, - сказал Фирман в эфире Рressing.

Андрей Фирман является уроженцем Львова. В 9 лет с матерью переехал в Италию. За молодежные команды "Ювентуса" выступает с 2018 года. Сборную Украины Ю-17 тренирует легенда "Динамо" Олег Кузнецов.