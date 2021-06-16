Лидер соперника сборной Украины на Евро попал в громкий скандал

Марко Арнаутович был звездой АПЛ и Бундеслиги. Фото: Reuters

Лидер сборной Австрии 32-летний Марко Арнаутович попал в громкий скандал на Евро-2020/21.

В конце матча первого тура с Северной Македонией нападающий забил мяч, прокричал несколько фраз в адрес соперников. Такое поведение игрока не понравилось капитану сборной Австрии Давиду Алабе, который закрыл рукой рот партнеру по команде, сообщает Sport.ua.

Как выяснилось позже, Арнаутович выкрикивал оскорбления в адрес Егзона Бейтулая и Езджана Алиоски, в которых албанские корни. По информации сербских СМИ, Арнаутович крикнул Алиоски: "Я #### твою албанский мать". Также кричал "Я могу купить всю ****** Македонию".

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После игры Арнаутович сказал, что это была обычная словесная перепалка, которая не имеет ничего общего с политикой или расизмом, и извинился за свои слова.

Однако македонцы после игры направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии. Европейские чиновники открыли дело против австрийца. Если футболиста определяют виновным, то ему грозит дисквалификация на 10 матчей.

Отец Арнаутовича - серб, а в Сербии с Албанией, как известно, на протяжении многих лет напряженные отношения. Причина тому - война в Косово.

Марко Арнаутович известен тем, что выступал за "Интер", "Вердер", "Сток Сити", "Вест Хэм". С 2020 года играет в Китае. Во время работы Олега Блохина с "Динамо" был близок к переходу в киевский клуб. Сборные Украины и Австрии сыграют в третьем туре Евро. В своих первых матчах украинцы проиграли Нидерландам, а австрийцы победили Северную Македонию - 3:1.