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четверг, 23 мая 2019 12:00

Лидер сборной Украины является запасным вариантом для европейского гранда

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Лидер сборной Украины является запасным вариантом для европейского гранда
Руслан Малиновский имеет не лучшие перспективы перехода в "Наполи".

"Наполи" рассматривает Руслана Малиновского как альтернативу хавбека "Аталанты" Йосипа Иличича.

"Наполи" хочет подписать полузащитника Аталанты Йосип Иличич, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Для "партенопейцев" именно лидер команды из Бергамо является главным приоритетом, и только в случае неудачи с его приобретением они сосредоточатся на трансфере Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что "Генк" хочет получить за украинца 10 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бельгии назвали цену Малиновского

В этом сезоне Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе "Генка", а также признан болельщиками лучшим игроком сезона. Сыграл в 37 матчах за свой клуб, в которых забил 13 мячей и отдал 10 ассистов.

https://football24.ua
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23
мая

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