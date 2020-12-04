Лидер сборной Украины вылечился от коронавируса

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вылечился от коронавируса.

Футболист завершил самоизоляцию и встретился с семьей.

Его жена Роксана выложила фотографию в Instagram с подписью: "Дома".

Хавбек сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций со Швейцарией. После этого пропустил уже 4 матча "Аталанты".

Автор: Инстаграм Роксаны Малиновской

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Руслан Малиновский начинал карьеру в "Шахтері". Также выступал в "Севастополе", "Заре", "Генте" и "Аталанте". В составе национальной команды провел 32 матча, где является одним из лидеров команды Андрея Шевченко.