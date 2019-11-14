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четверг, 14 ноября 2019 09:03

Лидер сборной Украины стал впервые отцом

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Полузащитник сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслан Малиновский стал отцом.

Оливия - именно так Руслан и Роксана Малиновские назвали свою новорожденную дочь, которая родилась сегодня, 13 ноября, сообщает "Футбол 24"

"Родилась наша принцесса Оливия", - подписала Роксана фото 26-летнего хавбека с дочкой в ​​Instagram.

Руслан с женой находится в одной из клиник Бергамо, где игрок защищает цвета местной "Аталанты". Андрей Шевченко дал Малиновскому дополнительные выходные, чтобы поддержать Роксану в важный момент. Руслан должен присоединиться к сборной Украины в поединке против Сербии 17 ноября.

Автор: Instagram.
 

Автор: Instagram.
 

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Летом Руслан Малиновский перебрался из бельгийского "Генка" в "Аталанту". В текущем сезоне Серии А Малиновский уже провел 10 матчей.

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