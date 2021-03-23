Лидер "Шахтера" рискует пропустить Евро-2020/21

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 31-летний Тарас Степаненко рискует пропустить Евро-2020/2021.

Травма Степаненко оказалась серьезнее, чем ожидалось ранее. Футболист может не успеть восстановиться к началу июня, сообщает "ТаТоТаке".

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Полузащитник травмировался 21 февраля в матче УПЛ против "Руха". После чего не попадал в заявку своей команды. У Тараса проблемы с коленом.

В сборной Украины Степаненко один из ключевых игроков середины поля.

В текущем сезоне Тарас Степаненко провел 18 матчей и отдал 1 голевую передачу за "Шахтер". Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Степаненко выступает за сборную Украины с 2010 года. В его активе 57 матчей за национальную команду и участие в Евро-2016.