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четверг, 19 сентября 2019 10:02

Лидер "Шахтера" хочет покинуть команду зимой

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Лидер &quot;Шахтера&quot; хочет покинуть команду зимой
Тайсон покинуть оставить "Шахтер" зимой

Вингер "Шахтера" Тайсон попросил руководство "горняков" отпустить его в январское трансферное окно в случае, если интерес к футболисту сохранит представитель Серии А - "Милан".

"Россонери" активно боролись за право подписать 31-летнего игрока в конце августа и до последних часов 2 сентября - даты закрытия трансферного окна в Италии, сообщает Calciomercato.

Отмечалось, что "Шахтер" готов отпустить Тайсона только в случае активации "Миланом" клаусула футболиста, которая составляет 30 млн евро.

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В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" ничего не смог противодействовать "Манчестер Сити", уступив 0: 3. Следующую игру "горняки" проведут в рамках УПЛ против "Десны".

https://24tv.ua
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Дата
19
сентября

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