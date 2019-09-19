Лидер "Шахтера" хочет покинуть команду зимой

Тайсон покинуть оставить "Шахтер" зимой

Вингер "Шахтера" Тайсон попросил руководство "горняков" отпустить его в январское трансферное окно в случае, если интерес к футболисту сохранит представитель Серии А - "Милан".

"Россонери" активно боролись за право подписать 31-летнего игрока в конце августа и до последних часов 2 сентября - даты закрытия трансферного окна в Италии, сообщает Calciomercato.

Отмечалось, что "Шахтер" готов отпустить Тайсона только в случае активации "Миланом" клаусула футболиста, которая составляет 30 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гвардиола похвалил вратаря и капитана "Шахтера"

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" ничего не смог противодействовать "Манчестер Сити", уступив 0: 3. Следующую игру "горняки" проведут в рамках УПЛ против "Десны".