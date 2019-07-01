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понедельник, 01 июля 2019 17:00

Лидер "Шахтера" близок к возвращению в родной клуб

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Лидер &quot;Шахтера&quot; близок к возвращению в родной клуб
Тайсон хочет вернуться в свой родной клуб "Интернасионал"

Бразильский клуб хочет подписать хавбека "Шахтера" Тайсона в ближайшее время.

"Интернасьональ" готовит подписание лидера "горняков" после окончания Копа Америка-2019, сообщил журналист Фарид Жермани в Twitter.

Бразильский клуб и ранее интересовался Тайсоном, однако президент дончан Ринат Ахметов наотрез отказался отпускать капитана команды. Контракт 31-летнего вингера действует до 2021-го, поэтому у чемпиона Украины нет необходимости спешить с решением относительно его будущего.

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В прошлом сезоне в УПЛ Тайсон сыграл 25 матчей за "горняков", в которых отметился 3 мячами и 12 ассистами.

https://football24.ua
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