Лидер "Шахтера" близок к возвращению в родной клуб

Бразильский клуб хочет подписать хавбека "Шахтера" Тайсона в ближайшее время.
"Интернасьональ" готовит подписание лидера "горняков" после окончания Копа Америка-2019, сообщил журналист Фарид Жермани в Twitter.
Бразильский клуб и ранее интересовался Тайсоном, однако президент дончан Ринат Ахметов наотрез отказался отпускать капитана команды. Контракт 31-летнего вингера действует до 2021-го, поэтому у чемпиона Украины нет необходимости спешить с решением относительно его будущего.
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В прошлом сезоне в УПЛ Тайсон сыграл 25 матчей за "горняков", в которых отметился 3 мячами и 12 ассистами.
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