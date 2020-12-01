Лидер "Динамо" выбыл до конца года

Виталий Буяльский получил травму на тренировке. Фото: ФК "Динамо" Киев

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский выбыл из до конца календарного года.

Полузащитник получил перелом ребра на тренировке столкнувшись с Денисом Гармашем, сообщает "Динамомания".

Таким образом футболист не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" и "Ференцвароша", а также в УПЛ против "Мариуполя" и "Колоса".

В текущем сезоне Виталий забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 16 матчах за киевский клуб.

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2 декабря "Динамо" сыграет в гостях против "Ювентуса" в рамках Лиги чемпионов. Начало игры - 19:55.