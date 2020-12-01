Лидер "Динамо" выбыл до конца года

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2484
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2007
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2682
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
Игрок "Десны" рассказал, куда потратил премиальные за победу на Кубке мира
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
"Шахтер" сенсационно победил "Реал"
Неудачи "Ювентуса" и "Реала": как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Неудачи "Ювентуса" и "Реала": как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
В сеть попало последнее видео с Марадоной
В сеть попало последнее видео с Марадоной
На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой
На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2484
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 504
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1485
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1116
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 27
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
вторник, 01 декабря 2020 18:43

Лидер "Динамо" выбыл до конца года

  Комментировать
Лидер &quot;Динамо&quot; выбыл до конца года
Виталий Буяльский получил травму на тренировке. Фото: ФК "Динамо" Киев

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский выбыл из до конца календарного года.

Полузащитник получил перелом ребра на тренировке столкнувшись с Денисом Гармашем, сообщает "Динамомания".

Таким образом футболист не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" и "Ференцвароша", а также в УПЛ против "Мариуполя" и "Колоса".

В текущем сезоне Виталий забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 16 матчах за киевский клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" - "Динамо" - впервые в истории Лиги чемпионов матч будет судить женщина

2 декабря "Динамо" сыграет в гостях против "Ювентуса" в рамках Лиги чемпионов. Начало игры - 19:55.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер "Динамо" выбыл до конца года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 37260
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 19989
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 15570
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 11700
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 7353
Спорт
Обзор УНЛ Золотой Кубок
Обзор УНЛ Золотой Кубок Просмотров: 18
Жена звездного форварда ПСЖ прижалась обнаженным телом к лошади
Жена звездного форварда ПСЖ прижалась обнаженным телом к лошади Просмотров: 306
Британский боксер хочет побить Усика
Британский боксер хочет побить Усика Просмотров: 198
Украинского фехтовальщика приняли во Всемирной зал славы
Украинского фехтовальщика приняли во Всемирной зал славы Просмотров: 81
"Реал" готов расстаться с Азаром ради Мбаппе
"Реал" готов расстаться с Азаром ради Мбаппе Просмотров: 99
Больше всего комментируют
21
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 208
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть